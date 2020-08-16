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Denizde can pazarı

Balıkesir’de bindiği şişme botla şiddetli poyraza yakalanarak sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Balıkesir'de bindiği şişme botla şiddetli poyraza yakalanarak sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Akçay plajından şişme deniz koltuğu ile denize giren D.G.'i kuvvetli esen poyraz etkisiyle kısa sürede kıyıdan açığa sürükledi. Bütün çabalarına rağmen kendi imkânları ile kıyıya dönemeyen G'nin imdadına bölgede görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran Ekibi yetişti. G'i yapılan manevra ile cankurtaran botuna alan ekipler, karaya çıkardı.

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