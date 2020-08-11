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Denizde fenalaşan kişi kurtarılamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde denizde fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinde meydana geldi. Yakın arkadaşları ile denize giren Cabbar Özkan (56) isimli kişi serinlemek için girdiği denizde fenalaşarak çırpınmaya başladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi ile arkadaşları Özkan'ı kıyıya çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra özel hastaneye kaldırılan Özkan kurtarılamadı. Özkan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalbinde pil takılı olduğu belirtildi. Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

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