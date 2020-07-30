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Denizde ölümle burun buruna geldiler

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yelkenli tekneleriyle denize açılan iki kişi, denizde patlayan fırtına nedeniyle ölümle burun buruna geldiler.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yelkenli tekneleriyle denize açılan iki kişi, denizde patlayan fırtına nedeniyle ölümle burun buruna geldiler.


Edinilen bilgiye göre; Burhaniye'den ‘Fey-Ber' isimli, Kocaeli limanına kayıtlı yelkenli tekne ile denize açılan Cengiz T. (53) ve Mustafa Enes Ö. (38) isimli iki kişi Gömeç açıklarında şiddetli poyraz nedeniyle teknenin kontrolünü kaybetti.


Teknedekilerin Sahil Güvenlik'e S.O.S alarmı vermelerinin ardından hemen harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri batmakta olan yelkenliye ulaşarak Cengiz T. ve Mustafa Enes Ö.'yü su üstünden kurtardı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiyeci cankurtaranların da desteğiyle 2 kişinin kurtarılmasının ardından yelkenli tekne suya gömülürken, kurtarılan Cengiz T. ve Mustafa Enes Ö.'nün, yaşadıklarına inanamadıklarını söylemeleri dikkatlerden kaçmadı.

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