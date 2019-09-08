Balıkesir'in Erdek ilçesinde, “Denizden Karaya Bilim” adı proje ile 30 öğrenci bir araya geldi.

Türkiye genelinde gerçekleşen projeler arasında hibe almaya hak kazanan Bandırma Bilim Sanat Merkezi'nin hazırladığı “Denizden Karaya Bilim” adlı proje ile Balıkesir'in çeşitli ilçelerinden 30 öğrenci bir araya getirdi. Bandırma'da ilk defa gerçekleşen 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Türkiye genelinde 85 projenin içinde yer alarak hibe almaya hak kazanan TUBITAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi “Denizden Karaya Bilim” projesi Erdek'te bir otelde gerçekleşti.

02-08 eylül tarihleri arasında gerçekleşen projede Kapıdağ bölgesinde deniz ve kara yasamı, bölgedeki sucul canlı ve endemik bitki türleri, çevre kirliliği ve koruma alanları ile ilgili farkındalığı yüksek; çevre sorunlarına alternatif, yenilikçi çözümler üretebilen, kendini doğanın bir parçası olarak gören, çoğulcu çevre anlayışına sahip bireylerin yetiştirilmesine onculuk edilecek. Projenin hedef kitlesi 11. sınıf düzeyinde 16 kız ve 14 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci bir araya geldi. Proje Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bolumu, Balıkesir Il Milli Eğitim Mudurlugu, Bandırma İlçe Milli Eğitim Mudurlugu, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bandırma Belediyesi, Bandırma Merinos Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Erdek Belediyesi Dalış Kulübü, TEMA Vakfı, SUFOD ve BANDAK ile iş birliği içinde gerçekleşti. Öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı ve sanat ile iç içe gerçekleşen 41 etkinlikle hafızlarına kazınıyor. 41 etkinliğin gerçekleştiği projede Ebru Sanatı Eğitmeni Zekiye Tatlı eğitmenliğinde öğrenciler ebru sanatı ile tanışmanın heyecanını yaşadı.

Yürütücülüğünü Bandırma Bilim ve Sanat merkezi Edebiyat Öğretmeni Melek Dincer, Matematik öğretmeni Elvan İnan ve Funda Bulut'un üstlendiği projede, projenin uzman kadrosu; Bandırma Onyedi Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve Bandırma Onyedi Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc. Dr. Alper Kılıc'tan oluşmakta.

Bandırma'da ilk defa gerçekleşen TUBITAK 4004 projesi ile öğrencilerin 21.yy Bilimsel Yaklaşım Becerileri 'ne sahip olmaları, doğa bilimlerine ait bilimsel olguların farkında olmaları, bilime karsı olumlu tutum ve değerler geliştirmeleri, doğayı tanıyarak gözlemlediklerini sanata donusturmeleri hedeflenmektedir.