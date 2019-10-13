Denize düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık İtfaiyesi denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren kediyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe sahilinde kesiminde bir kedinin denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istediler.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suya düşen kedi için seferber oldu.

Korku nedeniyle ekibe zorlu anlar yaşatan kedi büyük uğraş sonucu kurtarıldı. Ayağından düşerken yaralandığı gözlenen kedi veterinere teslim edildi.