Denizlerdeki kirliliğe dikkat çektiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesi BENGİ Projesi kapsamında “Denizden Gelen ” adlı resim sergisi açıldı

Bandırma Eti Maden Ortaokulu ile Bandırma Mesleki ve Teknik Lisesi Öğrencileri “Denizden Gelenler” İsimli Sergi ile Denizlerdeki Kirliliğe Dikkat amacıyla tuvallere resimlerini yansıttılar.Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi, Melih Çınar Sergi Salonu'nda Eti Maden Ortaokulu ile Bandırma Mesleki ve Teknik Lisesi Öğrencileri “Denizden Gelenler” ismiyle oluşturdukları sergide denizlerdeki yaşama ve yaşamın yok edilişine aynı anda dikkat çekiyorlar. Toplamda, öğrenciler tarafından yapılan 80 adet eserin bulunduğu sergide, insanların denize attığı pet şişe kapakları, şişeler ve terlikler de eserlerin içine dahil edilerek denizlerdeki kirliliğe farklı bir bakış açısıyla dikkat çekiliyor.

“Denizden Gelen ”

Bandırma Mesleki ve Teknik Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Münevver Bülbül “Bandırma Eti Maden Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayten İnal ile Bandırma Mesleki ve Teknik Lisesi olarak ortak bir sergi gerçekleştirdik. Sergimizin yarısı Eti Maden Ortaokulu yarısı ise Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerimizin eserleridir. Eti Maden Ortaokulu öğrencileri daha çok doğaçlama çalışmalar yaptı. Lavi tekniği üzerine imgesel çalışmalarla kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Mesleki ve Teknik Lisesi olarak daha çok röprodüksiyon ağırlıklı düşüncelerimizi tuvale aktardık. Sergimizde 80 adet eser bulunmaktadır. Deniz kirliliğin gelecek nesillere fazla değer bırakmayacağını düşündüğümüz için kirliliğe dikkat çekmek için bu sergiyi düzenledik. “Denizden Gelen “diye noktalı yerleri sanatseverlerin tamamlamasını istedik. Huzur, mutluluk, zenginlik, bolluk vs. gibi isimlendirilebilir. Sergimiz 20 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak” ifadesinde bulundu.