Depremde hayatını kaybeden aile Dursunbey'de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden dört kişilik aile Balıkesir'in ilçesinde toprağa verildi.

Gaziantep Islahiye'de Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut ve ailesi depremin ardından arama kurtarma ekiplerince, yaşadıkları evlerinin enkazından çıkarıldı. Sırrı Aykut, Hacer Aykut ve çocukları Göktuğ ile Alparslan Aykut'un cenazeleri Dursunbey Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesinden alınarak gece saatlerinde ilçeye getirildi.

Aykut ailesi evlerinin önünde alınan helalliğin ardından Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve yüzlerce vatandaş katıldı.