Depremde zarar gören Balıkesirlilere sahip çıktılar

İzmir Balıkesirliler Derneği, İzmir'de meydana gelen depremde evlerini kaybeden 5 Balıkesirli aileye sahip çıktı.

Dernek Başkanı Erkan Uzun depremde evleri yıkılan veya deprem dolayısıyla evlerini tahliye etmek zorunda kalan Balıkesirli vatandaşlara sahip çıkmak istediklerini belirterek, ulaşamadıkları Balıkesirli deprem mağduru ailelerin kendilerine ulaşmaları durumunda yardımcı olabileceklerini söyledi.

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun, İzmir'de yaklaşık 75 bin Balıkesirli insan yaşadığını belirterek, "İzmir'de Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak yerel yönetimlerle koordinasyon halinde olup İzmir'de yaşayan hemşerilerimizin iyi gününde kötü gününde yanlarında olup refah seviyelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Yaşanan İzmir depreminde Bayraklı 'da yaşayan 5 ailemizin evleri yıkıldı. Birçok hemşerimizin yaşadığı evlerde deprem nedeni ile oturulamaz raporu verildi. İnsanlarımız bir anda evlerinden oldular. Bu vatandaşlarımız eşyaları dairelerinde kaldı. Yetkililer uygun olan, depremde zarar görmüş binalara girme izni verilirse hemşerilerimiz eşyalarını alabilecekler. Hayırseverlerimiz anlaşma yaptığımız mağazalarla depremde zarar gören ailelerimize verilmek üzere beyaz eşya veya mobilya temin edip, derneğimize ulaştırabilirler. Dernek olaraktan bu eşyaları mağdur ailelere kontrollü bir şekilde ulaştırıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin İzmir'de yaşayan Balıkesirli vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için derneğimizle irtibata geçmelerini bekliyoruz. Sadece belediyelerimiz değil Balıkesirli hayırsever vatandaşlarımızda bizimle irtibata geçerse çok memnun oluruz. Biz dernek olarak hiç bir şekilde maddi bir destek toplamıyoruz. Bu yaptığımız birlik ve beraberliğimizi de Balıkesirli hemşerilerimize bir görev bir borç biliyoruz.

Deprem bölgesini ziyaret eden ve İzmir Dernek Başkanı ve Federasyon yönetim kurulu üyesi Erkan Uzun'dan hem bilgi alan hem de ne gibi katkıda bulunacaklarını değerlendirdiklerini ifade eden BALDEF Başkanı Mehmet Çalışkan: "Hemşerilerimizin de yoğunlukla ikamet ettiği Bayraklı ilçemizde mağdur durumda olan hemşerilerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret edip deprem bölgesinde yaşanan sıkıntı ve yapılacak yardımlar hakkında Erkan kardeşimizden bilgi alıp destek olmayı sürdüreceğiz. Şuan tespit edilen hemşerilerimizden evi tamamen yıkılan 5 ailemizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen İzmir Derneğimize bu anlamda bütün gücümüzle yardımda bulunacağız. Bu arada tabii ki yardımlarımız sadece Balıkesirlilerle sınırlı kalmayacak elimizden geldiğince diğer depremzedelere de destek olacağız” dedi.

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun, İzmir'e kadar gelerek kendilerinin ve İzmirlilerin yanında olan ve destek veren Federasyon Başkanı Mehmet Çalışkan ve tüm dernek başkanlarına hassasiyetleri için Balıkesirliler Derneği olarak teşekkür ettiklerini belirtti ve başta Büyükşehir olmak üzere tüm belediyeleri tespit ettikleri Balıkesirliler için de yardımcı olmaya davet etti.