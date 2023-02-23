Depremzede öğrenciler için devlet-özel sektör iş birliği ile anaokulu kuruldu

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan depremler sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen depremzedelere, konaklama ihtiyaçları dışında eğitim alanında da destek çalışmaları devam ediyor. Depremzedelerin konakladığı otel ve devre mülk tesisinde devlet, özel sektör iş birliği ile yeni bir anaokulu kurularak öğrenciler derse başladı.

Otel ve devre mülk tesislerinin bünyesinde satış ofisleri olarak kullanılan bina tesis yönetiminin ve Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile anaokuluna çevrildi. Anaokuluna 32 depremzede çocuğun kaydının yapılmasıyla eğitime başlandı.

Antakya Hatay'dan gelen depremzede Sevcan Gümüş, "Kızım orada gidiyordu ama kızım rahatsızlandı. Ondan sonra gidemedi. Sonra böyle bir deprem oldu. Buraya geldik. Allah herkesten razı olsun. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Şimdi burada kızım anaokuluna başladı" dedi.

Edremit Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, "Öncelikle ülkemizin geçirdiği bu afetten sonra vatandaşlarımızın ve ülkemizin başı sağ olsun, çok geçmiş olsun. Böyle bir süreçten sonra deprem bölgesinden, ilçemize de vatandaşlarımız ve dolayısıyla öğrencilerimiz de gelmeye başladı" diye konuştu.

"Devletimizin buraya imkanlarıyla iki ana sınıfı açtık"

Edremit ilçesinde deprem bölgesinden gelen kayıtlı 254 öğrenci olduğunu ifade eden Ciğer, "Şu an ilçemizde çağın nüfusu olarak yaklaşık 254 öğrencimiz bulunmaktadır. Biz bunların 130 öğrencimizi sisteme kaydettik. Diğer öğrencilerimizin de hem bulunduğu yer itibarıyla hem de okullar itibarıyla bütünleştirerek eğitimle buluşmalarını sağlıyoruz. Bulunduğumuz yerdeki otelimizle ilgili de çalışmamız şu şekilde gerçekleşti. Özellikle deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın yerleştirildiği bu binada, otelimizde 92 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun 32 öğrencimiz okul öncesi pozisyonundadır. Geriye kalan 60 öğrencimiz ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerimizdir. Biz okul öncesi öğrencilerimiz için özellikle deprem bölgesinden gelmiş olmaları, çocuklarımızın okul öncesinde yaş grubuna göre üç, dört, beş yaş grubuna göre dağılımının olması ve küçük yaş grubu olması hasebiyle burada otel idaresiyle görüşerek, devletimizin buraya imkanlarıyla iki ana sınıfı açtık. İki ana sınıfımıza iki öğretmenimizi görevlendirdik. Hafta başı itibarıyla da burada eğitim öğretime, okul öncesi eğitim öğretimine başlamış olduk. Burada yaklaşık 30 çocuğumuzla beraber okul öncesinde tüm kırtasiye ürünlerini, servisini, yemek kısmını otel idaremizde koordineli olarak gideriyoruz. Çocuklarımız çok mutlular. Velilerimiz bu anlamda çok mutlular" şeklinde konuştu.

"Tesisimizin tamamını depremzede misafirlere kullanımına açtık"

Jura Otel Altınoluk Termal Genel Müdürü Erkan İmam, tesislerinin depremin ilk gününden bu yana depremzedelere açtıklarını ifade ederek, "Maalesef üzücü bir süreç içindeyiz. Bununla ilgili biz tesisimizin tamamını depremzede misafirlere kullanımına açtık. Şu an 3 öğün yemek, konaklama hizmetini veriyoruz. Bununla beraber süreç içinde Kaymakamlık aracılığıyla açık masa biriminden işte anaokuludur, diğer ulaşım hizmetleriyle alakalı da koordineli ve destek alarak inşallah güzel bir şekilde bu misafirlerimizi psikolojik ortam bitene kadar, sonra da fizyolojik ortam düzelene kadar misafir etmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

Genel Müdür İmam, başlattıkları anaokulu projesi ile ilgi bilgi verirken, "Anaokul projesi şu şekilde çıktı. Biz bu sürece öncelikle kendi imkanlarımızla başladık. Yani tesisin kullanımı o bölgeden buraya misafirlerin taşınması mevcut ana sınıfının büyük bir bölümünü gönüllülük esasına göre toparladık. Kendi imkanlarımızla hazırladık. Sonrasında tabii Milli Eğitim Müdürlüğü okulun açılma sürecinde sağ olsunlar buraya bir görevli öğretmen tahsis ettiler. Sınıfa daha uygun malzemeler tedarik edildi. İşte iki gündür de normal bir ana sınıfı gibi hizmet veriyoruz" ifadelerine yer verdi.