Dereceye giren öğrenciler ödülleri verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasında il genelinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ev sahipliğinde düzenlenen Balıkesir ili Anadolu İmam Hatip Liseleri kızlar arası “Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması”nda il genelinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, şube müdürleri ve veliler katıldı. Katılımcıları tebrik eden Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş da öğrencilere danışmanlık yapan öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür hediyesi verdi.