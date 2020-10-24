Deren için 660 bağış

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve büyüyünce veteriner olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için Türk Kızılayı vasıtasıyla başlatılan ilik kampanyasına 3 günde 660 kişi kök hücre bağışında bulundu.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 21-22-23 Ekim tarihlerinde devam eden ilik kampanyasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kampanyaya 660 kişi Deren'e umut olabilmek adına kök hücre verdi. Bunun yanısıra 265 ünite de kan bağışı yapıldı. Kök hücre bağışında bulunanlar arasında Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, CHP İlçe Başkanı Selim Panç da yer aldı. Bağış kampanyasının devamı için Türk Kızılayı ekipleri 1 Kasım günü yeniden Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda kök hücre bağışlarını alacak.