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Dernek hırsızı yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde derneklerden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde derneklerden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı.


10 Ekim gece saatlerinde Bandırma Günaydın Mahallesi Terziler Caddesi'nde bazı derneklerde meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevreden aldıkları 60 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyerek olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 22 yaşındaki R.E.S. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan R.E.S.'den elde edilen Tüketiciler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği'ne ait 2 adet bilgisayar, dernek yöneticilerine teslim edildi. Olaya ilişkin tahkikat devam ediyor.

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