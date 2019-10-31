Devlet Hastanesi'nde “Dünya İnme Günü” etkinliği

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde “Dünya İnme Günü” nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. "Sağlığınız Kıymetli Kıymetini Bilin" sloganıyla düzenlenen etkinlik süresince, hastane personeli ve vatandaşlar ‘İnme, felç' hakkında bilgilendirildi.

Tüm kliniklerde ve poliklinik katında hastane personeline, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen tarafından hastane personelinin ve halkımızın farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Beyin damar hastalıklarının dünyada en fazla fonksiyon kaybına sebep olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da, 2. sırada yer alan hastalık grubu olduğunun hatırlatıldığı etkinlikte; katılımcılara şu bilgiler aktarıldı: “Dünyada 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Toplumun risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesi, özellikle yaşam tarzı değişiklikleri ile inmelerin yüzde 70 oranında önlenebildiği bilinmektedir. İnme riskini azaltmak için tütün ve alkol kullanılmamalıdır, Sigara dumanına maruz kalınmamalıdır, günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır, diyette yağ, şeker ve tuz azaltılmalıdır, Ayrıca doktorumuza danışarak kan basıncı, kan yağları, kan şekeri ve kilomuzu öğrenmeli, doktorumuzun önerilerine uymalıyız” açıklaması yapıldı.