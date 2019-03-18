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Devlet Hastanesine nöroloji doktoru atandı

Bigadiç Devlet Hastanesine atanan Nöroloji Uzmanı Dr.

Ahmet Demir göreve başladı.


Hasta kabulüne başlayan Nöroloji Uzmanı Dr.Ahmet Demir, 2 yıl Sivas Numune Hastanesi Nöroloji bölümünde görev yaptıktan sonra Bigadiç Devlet hastanesine atandı.


Nöroloji uzmanı Ahmet Demir yaptığı açıklamada, ‘‘Bir Simavlı olarak Bigadiç gibi şirin ilçemizde nöroloji hekimi olarak göreve başlamanın mutluluğu içindeyim. Bigadiç Devlet Hastanesinde hastalarımızın şifa bulması yolunda elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" dedi.


Bigadiç Devlet Hastanesi Baş hekimi Halil Kırbıyık ‘‘Hastanemize bir uzman kadro daha katmanın mutluluğu içerisindeyim. Nöroloji uzman hekimimiz Ahmet Demir'e görevinde başarılar dilerim. İlçemiz için hayırlı olsun. En kısa zamanda eksik olan uzman kadrolarımızı tamamlayıp ilçemize daha iyi hizmet yapmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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