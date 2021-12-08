Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Dursunbeyyeni sanayibölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada Ali Göktaş'ın (47) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Dursunbey-Kütahya D-230 karayolu yakınlarında meydana gelen kazada Göktaş'ın, forkliftin altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından şahısın cesedi İtfaiye ekipleri tarafından forkliftin altından çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.