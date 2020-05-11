Devrilen motorun altında kalan yaşlı adan hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesinde meydana gelen kazada şarjlı motorunu deviren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde şarjlı üç tekerlekli motosikletiyle kırsal Kocagöl Mahallesi Mezarlık yani mevkiinde bulunan ceviz bahçesine giden 86 yaşında ki iki çocuk babası Hasan Balkan evine geri dönerken, dengesini kaybederek, DSİ'ye ait tahliye kanalına devrildiği belirtildi. Ayni ismi taşıyan torunu dedesine bakmak için çıktığında uzaktan dedesinin kaza yaptığını gördüğünü ve hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi. Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam dün gece sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. Hasan Balkan'ın kaza sırasında boynunun kırıldığının tespit edildiği belirtildi. Yaşlı adam Kocagöl Mahallesinde bugün toprağa verileceği belirtildi.