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Devrilen saman kamyonu alev alev yandı, sürücüsü hayatını kaybetti

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde devrilen saman yüklü kamyon yanarken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen saman yüklü kamyon yanarken, kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.00 sırasında Sübeylidere-Avunduk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Latif Gökalp (47) yönetimindeki saman yüklü 10 RY 213 plakalı kamyonet Sübeylidere Mahallesi çıkışında yoldan çıkarak devrildi. Samanların alev alması sonucu kamyonet tutuşurken sürücü araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Samanların yol kenarındaki ağaçları da tutuşturması sonucu büyüyen yangın Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Sürücünün cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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