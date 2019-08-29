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Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kendisine ait zeytin bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendisine ait zeytin bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Hıdır Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bozgoçlar mevkiindeki kendisine ait zeytin bahçesinde çalışan Kadir Tavşanoğlu (35) kullandığı 45 E 6294 plakalı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi

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