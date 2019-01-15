Deyimler resme dönüştürdü

Erdek'te proje kapsamında okul öğrencileri seçtikleri deyimlerin gerçek anlamlarını yansıtan resimler hazırlarken, öğrencilerin yaptıkları bu resimler okul panolarında sergiye çıkarıldı. Öğrenciler, sınıflarında deyimleri içeren kısa skeçler sundular. Sunumun ardından hazırlanan resimler Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından sergilendiği sınıfta incelendi.