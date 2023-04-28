Diker, zeytinyağında tağşiş ve taklide dikkatleri çekti

Balıkesir'deki ziraat odalarının başkanları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar'ı makamında ziyaret etti. Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, zeytinyağında tağşiş ve taklitle mücadele konusuna dikkat çekti.

Ziyarette bölgesel tarımsal üretimle ile ilgili sorunlar konuşuldu. Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, ziyarette tarımsal üretim sorunlarının yanı sıra Edremit Körfezi'nde zeytinyağında yaşanan taklit ve tağşiş konusunun da aktarıldığını söyledi. Diker, “Ziyaretimizde bölgesel tarımsal üretimle ile ilgili sorunların yanında, Edremit Körfezi'nde zeytinyağında yaşanan taklit ve tağşişin boyutlarının her geçen gün daha da büyüdüğü ve bu konunun bu mevzuatlar dahilinde bir türlü önüne geçilemediğini ifade ettik. Önüne geçilebilmesi için muhakkak yeni bir düzenlemenin Gıda Polisi yapılması gerekliliğinin üzerinde durularak, yapılacak böyle bir düzenlemenin hem üreticiyi, hem markalı satıcıyı ve en önemlisi tüketicinin sağlıklı ürünle buluşmasının önemini dile getirdik. Önümüzdeki süreçte kendisinin de bu konuda konunun takipçisi olacağını ve desteğinin sözünü aldık. Misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.