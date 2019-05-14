Dikkatsiz sürücü ölümden döndü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kullandığı kamyonun damperini açık unutması sonucunda alt geçide çarpan sürücü ağır yaralandı.

Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolunda kamyonla harfiyat çalışması yapan Zeki Bay(68) damperi açık unutması sonucunda alt geçide çarparak ağır şekilde yaralandı. Savaştepe İlçesi Soğucak Mahallesi'nde meydana gelen kazada boşalttığı harfiyatdan sonra damperi kapayı unutan sürücü Zeki Bay alt geçitten geçmek istediği sırada damper geçide çarparak takıldı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun ön bölümü ise havaya kalkarak şoför mahalli geçidin tavanına çarptı. Olaya şahit olan diğer sürücüler 112 ve itfaiyeyi arayarak yardım istemesi sonucunda araç içinde sıkışan sürücü Zeki Bay'ı itfaiye ekipleri kepçe yardımıyla çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.