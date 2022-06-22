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Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza, 17 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde belediye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 06 BFV 284 Plakalı Adem Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Müjgan Y. (53) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Müjgan Y. , sol bacağından ve belinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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