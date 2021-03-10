Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, önce polis ve bekçilerin ilk müdahalesi, sonrasında da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre; sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında 34 JND 14 plakalı özel otomobil, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda polis uygulama noktasına girdiği sırada kaldırıma çıkarak durabildi. Hemen harekete geçen polis ve bekçiler, direksiyon başındaki 65 yaşındaki Ahmet Yanık isimli sürücünün kalp krizi geçirdiğini fark etti. 112 Acil Yardım ekiplerine haber veren polis ve bekçiler sürücü Yanık'ı araçtan dışarı çıkararak kalp masajı yapmaya başladı. 112 sağlık ekipleri gelinceye kadar hummalı bir şekilde kalp masajını sürdüren polis ve bekçiler solunumu ve nabzı minimuma düşen talihsiz sürücüyü hummalı çabalarla hayatta tutabilmeyi başardı. 112 Acil Yardım ekiplerinin müdahalesi sırasında, yoldan geçerken durumu gören ve sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Nabzı ve solunumu durma noktasına gelen Ahmet Yanık, polis ve bekçilerin de yardımıyla ambulansa konularak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yanık'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz sürücünün hayatını kaybetmesi O'na müdahale eden polis ve bekçileri üzdü.