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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bahçeye uçtu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Erdek'ten Bandırma istikametine giden 10 ADV 427 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ilk önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına, daha sonra da bekleme durağına çarpıp, kaldırımı aşarak bahçeye uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servise ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücünün olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapıldı. Kazalı araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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