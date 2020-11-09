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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç dereye uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dereye uçan araçtan sürücüsü, kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dereye uçan araçtan sürücüsü, kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kazdağları Hanlar mevkiinde meydana geldi. 17 DD 288 plakalı aracın 20 metrelik yamaç aşağı dere içine düşmüş olduğunu görenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine giden ekipler, sürücünün kendi imkanları ile çıktığı belirlerken, kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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