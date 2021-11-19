Direksiyona uyuşturucu ve silah zulaladılar

Balıkesir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyon kısmında saklanmış 26,54 gram metamfetamin ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 parça hâlinde toplam 26,54 gram metamfetamin, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi. Araçta bulunan S.E. ve M.F. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.