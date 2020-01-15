Diş Hastanesi'nde sevkler azaldı

Balıkesir'in Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 2019 yılında poliklinik rakamlarında yüzde 10 oranında artış yaşanırken başka il ve ilçelere sevklerde ise önemli oranda azalma kaydedildi.

Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Ağdacı 2019 yılında hizmet verme oranlarında yaklaşık yüzde 10 oranında artış olduğunu ifade ederek "Sevk sayılarımızdaki büyük azalma bizleri mutlu etti" dedi. 2018 yılında Bandırma'dan 228 hasta sevk edilirken bu sayının 2019 yılında 26'ya düştüğünü söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Ağdacı “ Sevk sayılarımızdaki büyük düşüş bizleri oldukça mutlu etti. 2019 yılında hastanemiz toplam 83 Bin 966 kişiye hizmet verirken poliklinik sayımız 128 Bin 254 oldu. Bu yıl içinde 22 Bin 401 diş çekimi, Bin 393 cerrahi müdahale ve 23 bin 256 Sabit protez kaplama ile 4 Bin 294 hareketli protez gerçekleştirdik“ dedi.

Bandırma Devlet Hastanesinde Genel anestezi altında ameliyathanede engelliler için poliklinik gerçekleştirdiklerini söyleyen Başhekim Halit Ağdacı “Devlet Hastanesinde yaptığımız polikliniklerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu çerçevede 14 Bin 975 adet periapikal röntgen çekimi yaptık. 2 Periodontoloji protez uzmanı, 21 diş hekimi ve toplam 92 personel ile hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Nisan ayı içinde anahtar tesliminin yapılacağı ve akabinde de hizmete açılması planlanan yeni hastane binasında yeni hekimlerimizle Bandırma'ya hizmet vereceğiz“ diye konuştu.