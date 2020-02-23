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Dışı şarj cihazı, içi kumar makinesi

Balıkesir’in Gönen ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan incelemede müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş kumar makinelerini iş yerlerinde bulunduran 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan incelemede müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş kumar makinelerini iş yerlerinde bulunduran 2 kişi polis tarafından yakalandı.


Balıkesir'in Edremit ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde dört adet müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş madeni para atılarak ve elektrik ile çalışan kumar makineleri tespit edilerek muhafaza altına alındı. Kumar makineleri içinde bulunan 918 lira paraya el konulurken, 2 şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan gerekli yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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