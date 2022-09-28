İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Balıkesir'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir’de, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’ı makamında ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bir dizi ziyaret için geldiği Balıkesir'de, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'ı makamında ziyaret etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden AK Parti binasına yürüyerek gelen Kıran, AK Parti il yönetimi tarafından karşılandı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a hediye takdiminde bulunduktan sonra il binasındaki toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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