Diyanet Anaokulu açıldı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Diyanet Anaokulu Vali Ersin Yazıcı tarafından açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının bir kaç yıldan beri Türkiye genelinde uygulamakta olduğu okul öncesi eğitim programı Kepsut'ta uygulanmaya başlandı. Vali Ersin Yazıcı tarafından 04-06 Yaş Kepsut Diyanet Anaokulunun açılışı yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet, okulda incelemelerde bulundu.

Okul öncesi 04/06 yaş grubu çocukları okula hazırlama, sosyalleşme, becerilerini geliştirme, arkadaşlarıyla uyumlu çalışma, diyaloğu sağlama ve ahlaki değerleri öğrenmesi için Diyanet İşleri kurs açtı. Anaokulunda çocuklar, öğrenirken eğleniyor, eğlenirken yaşamlarına ve manevi dünyalarına yönelik eğitimler alıyor. Kurslarda değerler eğitimi de veriliyor. Anaokulunda, çocukların yeteneklerini ve başarılarını ön plana çıkartmaya yarayacak nota, bilim, el sanatları, akıl ve zeka oyunları gibi atölyeler yer alıyor.

Vali Yazıcı, "Eğitim gelecek için en değerli yatırım"

Vali Ersin Yazıcı açılış programında yaptığı değerlendirmede, iyi bir nesil yetiştirmek için küçük yaşta eğitimin önemine işaret etti. Gelecek için yapılacak en değerli yatırımın eğitim olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımız. En kıymetli emanetlerimiz. Eğitim ailede başlamakla birlikte eğitim yuvalarında daha etkili hale gelmektedir. Çocuklarımız zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri okullarda hem bilişsel hem duyusal hem de sosyal yönden gelişim göstermektedir. Her şey çocuklarımız için, geleceğimiz için" dedi.

Açılışa Vali Ersin Yazıcı, Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kepsut İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan, öğrenci velileri ve diğer ilgililer katıldı.