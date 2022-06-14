Diyanet Çocuk Kreşi Öğrencileri mezun oldu

Müftülük toplantı salonunda toplam 15 minik Diyanet kreş öğrencisi Kur'an-ı Kerim ve sureler okudular. Küçük yaşlarına rağmen okudukları Kur'an-ı Kerim ve sureler anne, babalarının gözlerinin dolmasına yol açtı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ile din görevlileri ve 15 küçük kursiyerin yakınlarının katıldığı kapanış programı taktir topladı. 4-6 yaş gurup çocukların aileleri evlatlarını en güzel şekilde yetiştiren öğretmenleri Öznur Balabant'a teşekkür ettiler.