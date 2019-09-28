Diyarbakırlı annelere Bandırma'dan destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 3 Eylül günü Diyarbakır HDP il binası önünde hak arama yapan annelere Bandırmalı sivil topluk kuruluşlarından destek geldi.

Diyarbakır'da HDP önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere Bandırma'dan destek geldi. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Toplum Kuruluşları yaptıkları basın açıklaması ile annelerin yanında olduklarını ifade ettiler. Basın açıklamasını Ali Öztaylan İmam Hatip Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Münire Çebi okudu.

Çebi “Bugün buraya Diyarbakır HDP il binası önünde hain ve bölücü PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatlarının bulunması için oturma eylemi yapan acılı ama yürekli annelerimize yanlarında olduğumuzu duyurmak, haklı davalarına sahip çıkmak ve hüzünlerini paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. 3 Eylül günü başlayan bu hak arama mücadelesi gün geçtikçe halka halka büyüyerek 25. gününe girdiği bugün 45 aileye ulaşmıştır. Bununla da kalmayacak daha da yükselecektir. Annelerimizin evlat nöbetine başladığı günden itibaren yurdumuzun hemen her köşesinden bu kararlı, cesur ve vakur eyleme destek açıklamaları yağmıştır. Milletimiz bu annelerimizin evlatlarını kendi öz evladı gibi bildiğini ve sahiplendiğini hemen her platformda ifade etmektedir. Annelerimizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün. Kalbimizle, yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı, teröre karşı bir isyandır. Bu alanda toplanarak bizlere destek veren ve Diyarbakır'daki annelerin, ailelerin gözyaşlarına, acılarına ortak olan herkesi saygıyla selamlıyoruz” dedi

Bildiri okunduktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.