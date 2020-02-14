Doğa yürüyüşçülerinden örnek davranış

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ilçelerinde yaşayan doğa sevdalılarının oluşturdukları Körfez Doğa Sporları Grubu'nun yürekli sporcuları; kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kazdağları'nda kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen Körfez Doğa Sporları Grubu üyesi yürüyüşçüler bu kez dağlara sadece spor amaçlı değil, kar ve buz altında kalan Kazdağları'nda yoğun yaşayan yaban hayvanları için tırmandılar.

Bir avuç çevre gönüllüsü sporcular; kendi ceplerinden temin ettikleri buğday, darı ve ekmekleri yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktılar.

Burhaniye yaylaları ve Eybek Dağı çevresinde; sırt çantalarına doldurdukları 10 kilogram arpa, 20 kilogram buğday, 25 kilogram kilo mısır ve 50 adet ekmeği ağaç dipleri, yabani hayvanların kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinin yoğun olduğu bölgeler ve patikalara dağıttılar.

Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden yaban hayvanlarının yem bulamadığı ve aç kaldığını duydukları anda bu çalışmayı organize ettiklerini ifade eden Körfez Doğa Sporları Grubu Lideri Erhan Çiftçi, Kazdağları'nda havanın son derece soğuk olduğuna dikkat çekerek, “ Bizler; Kazdağları ve Madra Dağı yaylalarında doğa yürüyüşleri ve tırmanışlar yapan bir grubuz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bu bölgelere çok kar yağdı. Şu anda 40-50 cm kalınlığında kar var yerlerde. Tohumlar ve bitkiler kar altında kaldığı için bu bölgelerde yaşayan yabani hayvanların aç kalma tehlikesi var. Bizde bu hayvanları düşünerek yanımızda fazladan ekmek, mısır, arpa ve buğday getirdik. Küçük çaplı bir yemleme yaptık bu hayvanlar için. Bu yemleme sayesinde yabani hayvanların biraz olsun hayata tutunabileceğini düşünüyoruz. Mutluyuz.”diye konuştu.