'Doğal şehir' Sındırgı'da Kamp ve Karavan Festivali başladı

Balıkesir'in "doğal şehir" ünvanlı ilçesi Sındırgı, Kamp ve Karavan Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Eşsiz doğası ile ziyaretçilerini büyüleyen Sındırgı doğaseverlerin bir numaralı adresi oldu.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen organizasyondan oldukça memnun kalan doğaseverler, bu yıl da Sındırgı'nın yolunu tuttu. Çevre il ve ilçelerden yüzlerce karavan sahibi ve kamp kurmak isteyen vatandaşlar Yaylabayır kamp alanında gerçekleşen festivale katıldı. Hafta sonunu burada geçirmek isteyen doğaseverler gelmeye devam ediyor. Eşsiz doğası ile adrenalin sporlarına ev sahipliği yapan ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğaseverlerin buluştuğu muhteşem bir festival başladı. Yaylabayır kırsal mahallesi, gölet alanında çam ağaçlarının arasında hazırlanan kamp alanı 27-28-29 Mayıs tarihlerinde doğaseverleri ağırlayacak.

Karadeniz'i andıran doğası ile Yaylabayır Gölet alanı festivale ev sahipliği yapacak. Kamp kuracaklar için doğa sporu etkinlikleri, yoga, zumba, konserler gibi birçok farklı aktivite planlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Yaylabayır Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile gerçekleştirilen festivalin ilk gününde yerel sanatçı Mustafa Ertek, ikinci gününde ise kanun üstadı Kutsal Sütoğlu sahne alacak. Yöresel ürünlerin ve yalnızca mahalle sakinlerinin açacağı yiyecek stantlarının yanı sıra birçok markanın da stant açacağı kamp alanında katılımcılar sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

A'dan Z'ye her şey, yöresel ürünler bu festivalde

Kamp kuracaklar için tüm güvenlik tedbirleri alınırken, etkinliklere katılmak isteyenler için Sındırgı ilçe merkezinden kamp alanına festival boyunca ücretsiz ring servisi gerçekleştirilecek. Halk oyunlarından güreş takımı gösterilerine, voleybol turnuvalarına kadar birçok etkinliğin yer alacağı festivalde kamp kuranlar ve ziyaretçiler ATV'ler ile muhteşem bir doğa içerisinde safari yapma imkânı bulabilecekler. Yöre halkına da katkı sağlayan festivalin birinci kuralı ise yöre halkı haricinde esnafın yeme içme, yöresel ürün satmasına müsaade edilmiyor.

Sındırgı atlı cirit spor kulübü de atlı safari turları ile kamp alanında yerini alacak.

Festivale Balıkesir Gönen ilçesinden katılan Şener Çağlar “Geçen yıl da etkinliğe gelmiştik. Yine bu yıl da etkinliğe katıldık. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Verdikleri hizmetlerden ve güler yüzlerinden dolayı. Biz bunun devam etmesini istiyoruz. Karavan alanı herhalde Balıkesir'de bir ikincisi yoktur diye düşünüyorum. Ama yapılan hizmetler de çok önemli. Burada çok fazla hizmet var. Emek var" dedi.

İzmir'den gelen Ayşegül Sarkan ise “Susurluk'taki kamptan buraya geldik. Etkinlikleri internet üzerinden öğrendik. İzmir Kamp ve Karavan Derneği üyesiyiz aynı zamanda. Oradan öğrendik geldik, çok da mutlu kaldık. Alanı çok beğendik. Çok çok güzel. Hem yeşilin hem gölün hem de köyün aynı alandan görünüyor olması çok güzel. Ne sıcak, ne soğuk. İnsanlar çok güzel, köylü çok güzel. Muhtarımız çok ilgili. Belediye başkan yardımcımız da geldi. Onunla da tanıştık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Alan gayet iyi, suyumuz var tuvalet ihtiyaçlarımız gayet güzel, şu anda her şey yolunda, güzel gidiyor” dedi.

Mahalle halkının kalkınmasına, ufkunun genişlemesine bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu ve yöre halkının da sahiplendiğini belirten Yaylabayır Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan “Şu anda Yaylabayır Kamp, Karavan Festivalindeyiz yine. Belediyemizin destekleriyle yine 27-28-29 Mayıs tarihlerinde böyle bir organizasyona başladık. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ya bizim Yaylabayır halkımızın da böyle bir yaşantı varmış, buralarda insanlar da böyle hayatlarını sürdürüyormuş bunları öğreniyorlar. İşte 70 yaşındaki bir dayım, 80 yaşındaki bir dayım burada görmüş olduğunuz motorları, ATV'leri görüyor. Karavanları, insanların bir arabanın içinde de yaşam sürdürebildiklerini görüyor. Herkes mutlu, memnun. Bizler de mutluyuz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun“ dedi.