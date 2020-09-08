İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğalgaz kutusu alev aldı

Balıkesir’de tek katlı müstakil bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda oluşan kaçak nedeniyle kutuyu kısa süre içerisinde alevler sardı.

Balıkesir'de tek katlı müstakil bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda oluşan kaçak nedeniyle kutuyu kısa süre içerisinde alevler sardı.


Balıkesir'de doğalgaz kutusunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin çıkmasıyla çevrede büyük panik yaşandı. Polisin çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi almasıyla beraber itfaiye ve doğalgaz ekipleri yangını büyük bir facia yaşanmadan söndürdü. Meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.