Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı

Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bandırma'nın kırsal mahallelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren aileleri ziyaret etti. Mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin yaşam şartları hakkında bilgi edinen ve sorunlarını dinleyen Başkan Doğan, çocuklara oyuncak ve gıda malzemeleri dağıttı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Doğan, "Rızıklarını kazanmak uğruna kilometrelerce yol katederek, bölgemize gelen ve zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren, 40 dereceyi aşan sıcaklar altında çalışan kardeşlerimizi bugün ziyaret etmek istedik. Yaşam şartlarını gördük. Küçük yaşlarına rağmen ailelerinin yanında bu çileli yolculuğa katlanan minik kardeşlerimize oyuncaklar hediye ettik" dedi.