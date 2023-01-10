Doğaseverler ormanda 20 kilometre yürüdü

Doğa yürüyüşü ve trekking yapmayı sevenler Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde buluştu.

Doğaseverler rotasını doğal şehir unvanı ile bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesine çevirdi. Sındırgı'nın muhteşem manzarası ile buluşan Balıkesir Dağcılık Kulübü (BALDAK) üyeleri ve vatandaşlar Misya yürüyüş yolların da bulunan Sidan Yaylasında trekking gerçekleştirdi. Sinandede kırsal mahallesinden başlayan yaklaşık 20 km'lik rota Kertil kırsal mahallesinde son buldu.

Eşsiz doğada yürüyüş keyfine havanın da güzel olması ayrı bir enerji kattı. BALDAK üyeleri 76 kişinin katılım sağladığı doğa yürüyüşü etkinliği ile yılın ilk yürüyüşünü Sındırgı'da gerçekleştirdi. Doğaseverler sıra dışı bir atmosferde doğa güzellikleri eşliğinde, tabiatın kalbinde stres attı. Özellik hafta sonu gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerine talep günden güne artıyor.

Organizasyon aşamasında ve yürüyüş boyunca katılımcılara rehberlik eden Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Mustafa Çelik “Sındırgı Belediyesi olarak Sidan yaylasına geldik. BALDAK Balıkesir Dağcılık federasyonu ile birlikte geçtiğimiz haftalarada Emendere'de Dikmen tepesine yürümüştük. Bugün de Sinandede Yaylasına yürüdük. Yaklaşık 20 km'lik bir parkur. Sındırgı'da bu tür sporların yapıldığına da şahit oluyoruz“ dedi.

Sındırgı'dan yürüyüşe katılan Hakan bey “Baldak ekibi bu yılın ilk yürüyüşünü Sındırgı Sidan yaylasına yapma kararı almış. Bizler de severek katıldık. Keyifli bir zirve faaliyetimiz oldu“ dedi.

Yılın ilk yürüyüşünü Sındırgı'da gerçekleştirdiklerini belirten BALDAK Kulüp başkanı Zeki Yılmaz “Bugün Sındırgı Sinandede'ye bir yürüyüş yapmayı planlamıştık. Balıkesir'den 61 arkadaşımız, Bigadiç'ten 8 doğa sever, Sındırgı'dan da 7 doğa sever bize katıldılar. Hep beraber şu anda Sinandede zirveye çıktık. Hava çok güzel. Bu havada yürümek keyif veriyor. Burası karda daha da güzel. Güzel zevkli bir etkinlik. Doğayı seviyoruz. Doğa da olmayı seviyoruz“ dedi.