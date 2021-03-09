Sahip oldukları teknoloji ile havayı kirletmeyen otobüsler, Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. “İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlığı çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu ekonomik ve ekolojik CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı otobüslerle güçlendiriyor. İI genelinde, toplu taşıma hizmetinde kullanılacak 65 otobüsün alımını gerçekleştiren Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı; akaryakıtla çalışan araçların yerine, modern CNG yakıtlı otobüslerle toplu taşımada emisyon salınımını düşürerek çevreye olumsuz etkilerini azaltacak ve enerji verimliliği sağlayacak.

Doğaya salınan karbon monoksit miktarı azalacak

Sürdürülebilir şehirler konseptini, Balıkesir'de uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi kentsel ulaşımda uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıtlı araçlar için bir de dolum istasyonu kuracak. Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz enerjili otobüslerle; yıllık 2 milyon 660 bin 688 kg. daha az karbon monoksit salınımı yapılacak. Çevre sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunacak.