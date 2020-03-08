Doğu Perinçek: “ABD ile İsrail'in tuzağını Rusya'yla bozduk”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Altıeylül İlçe Başkanlığı Kurultayı için Balıkesir'e geldi. Kurultayda konuşan Doğu Perinçek, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin önlenmesinde Vatan Partisi'nin yaptığı tespitlerin büyük rol oynadığını söyleyerek Amerika ve İsrail'in Türkiye'nin önünde bir tuzak olduğunu kaydetti.

Vatan Partisi Altıeylül İlçe Kurultayı gerçekleştirildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katıldığı kurultayda Ali Gürlek ve ekibi yönetime getirildi. Kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Suriye konusunda tespitlerde bulundu. Perinçek, “ABD'nin İsrail'le birlikte Türkiye'ye kurduğu tuzağı Türkiye-Rusya ittifakıyla bozduk" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye meselesi hakkında yaptığı tespitlerde şunları söyledi:

“Türkiye'nin geleceğine umutla bakıyoruz ve tarihi günlere girdiğimizi bu kadın hareketindeki canlanmayla anlıyoruz. Türk milletinin, Türk devletinin ve partimizin tarih yaptığı bir süreç içindeyiz. Artık biz devlet, millet olarak ve onun, Türk milletinin öncü partisi Vatan Partisi olarak tarih yaptığımız, dünya tarihine geçmişteki birikimimize uygun bir şekilde Türk milletinin başarıları, imparatorluk tarihine, devrim tarihine yakışır bir biçimde tarih yapan bir sürecin içindeyiz. Amerika'nın İsrail ile birlikte Türkiye'ye kurduğu tuzağı Türkiye-Rusya ittifakıyla bozduk. Bu dünya tarihinin önünü açan son derece önemli bir olay. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Türkiye'nin önüne bir tuzak kurmuşlardı, Türkiye'yi yalnızlaştırma amacını taşıyorlardı. Türkiye'yi Suriye'nin üzerine sürsünler, Türkiye-Suriye savaşı olsun, Türkiye dostlarından ayrılsın, kopsun, Rusya ile karşı karşıya gelsin, İran'la, Irak'la, Asya ülkeleriyle karşı karşıya gelsin istiyorlardı. Amerika ile İsrail'in tuzağına Türkiye düşsün; yalnız Türkiye değil Rusya, İran hep birlikte mazlumlar dünyası ve yükselen dünya, uygarlığın yeni öncüleri Amerikan tuzağına düşsünler, hem Doğu Akdeniz'de, hem Batı Asya'da, hem Ege'de, Karadeniz'de, bütün cephelerde Türkiye çok ciddi tehdit ve tehlikelerle baş başa kalsın istiyorlardı. Ve tuzak bozuldu. Burada Vatan Partimizin o 27 Şubat akşamı gösterdiği o başarı gerçekten tarih yapan bir başarıdır. Onda herkesin, o 27 Şubat karanlığında şaşkın olduğu ortamda Vatan Partisi hem tuzağı gösterdi hem de çıkış yollarını, çözüm yollarını gösterdi ve Türk Devleti'nin, Türk Ordusu'nun, Türk Milletinin yetenekleri o karanlıklarda ortaya çıktı. Vatan Partisi'nin öncü tavırlarıyla buluştu, birleşti ve Türkiye o Amerika, İsrail tuzağını bertaraf etti. Rusya ile birlikte tuzağı bozduk.”

“CHP, HDP, İYİ Parti, PKK ve FETÖ birlikte”

Perinçek, Vatan Partisi'ni Amerika'nın, HDP'nin yanına çekmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takmak isteyenler olduğunu dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu sürecin karşısında olan, Amerika'nın planları içinde rol alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İYİ Parti genel merkezi, onlarla beraber hareket eden HDP, PKK, onlar da bu sürecin karşısındaki rollerini oynuyorlar. En son Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Rusya'ya giderken ne diyor: “dört tane soru sor. Putin'e şu soruları soracaksın” diyor. Sorulara bakıyorsunuz hepsi Türkiye ile Rusya'yı birbirine tutuşturmaya çalışan, Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalışan, Türkiye ile Rusya'yı birbirine kapıştıracak olan sorular. Yani güya bunlar barışçıydı, savaşa karşıydı. Ama Türkiye ile Rusya'nın tuzağa düşmeyip barışı getireceği, Türkiye ile Suriye savaşını önleyeceği koşullar oluşunca da telaştan nasıl Türkiye ile Rusya'yı savaşa itebiliriz şeklinde Amerika'nın siyasetlerini dillendirdiler, kendi konumlarını bir kez daha ortaya koydular. Bakın kendi partileri içinden bulundukları mevzi tespit ediliyor. Umut Oran yaptığı açıklamada “bizim partimiz hiç inkar edilecek tarafı yok HDP ile beraberiz” diyor. “Oysa Kürt halkı HDP ile bağını koparıyor. HDP ile beraber olanlar Kürt halkıyla da birleşemez” şeklinde doğru tespitleri yapıyor. Yine sizin hemşehriniz İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili, partisinden istifa ederken yine aynı gerçekleri; yani İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün bir cephe kurduğu gerçeğini ortaya koydu. Yani o uyanış artık Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti bünyesine de girmiştir. Bu da son derece olumlu, önemli ve arkası gelecek olayalardır. O bakımdan bütün uygulamalar partimizin haklı olduğunu gösteriyor.”

Altıeylül'e başkan Ali Gürlek oldu

Doğu Perinçek'in konuşmasının ardından yapılan seçimlerde Vatan Partisi Altıeylül İlçe Başkanlığı'na Ali Gürlek seçildi. Seçim sonucunda Vatan Partisi Altıeylül İlçe Başkanlığı yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Başkan Ali Gürlek, Yönetim Kurulu Üyeleri: Sevgi Öykü Bağdaçiçek, Erdoğan Kılıç, Veysel Cangül, Musut Kolay, Cevdet Uçar, Cemal İbrahimoğlu, Rahime Türkeri.”