İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılara sıkı takip

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı şahıslara 400 bin lira tutarındaki ziynet eşyalarını kaptıran M.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı şahıslara 400 bin lira tutarındaki ziynet eşyalarını kaptıran M.G'nin müracaatı üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli farklı şehirlerde yakalandı.


Bandırma'da yaşanan telefon dolandırıcılığı sonrasında süpheliler farklı şehirde yakalandı. M.A(26) ve A.H (25) isimli yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik olarak ülke genelindeki emniyet birimlerinle yapılan koordineli çalışma sonucunda M.A'yı İzmir'de yakalanarak Bandırma ilçesine getirildi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanan, A.H ise Şanlıurfa ilinde yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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