Dolandırıcılık şebekesine operasyon

Vatandaşları kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 38 kişi kişi yakalandı.

Balıkesir merkezli 3 ilde, erkekleri "jigolo yapma" vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internette "jigolo yapma" vaadiyle dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, internetten 'haftada 2 bin lira kazanmak için jigolo olmak ister misiniz?' formunu dolduran kişileri telefonla arayarak başvuru yapabilmeleri için bir miktar para yatırmaları gerektiği söylendiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul ve Gaziantep'te şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 41, Gaziantep'te de 3 zanlıya yönelik düzenledikleri operasyonlarda 38 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, toplam 98 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütünün adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ele geçirildi.

Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmasını sürdürüyor.