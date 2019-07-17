Domates güvesine karşı feromon tuzağı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından domates ekli alanlara zarar veren domates güvesine karşı feromon erken uyarı tuzakları konuldu.

Sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas'ta domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı desteği veriliyor. Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesinde İbrahim Günden'e ait domates ekili alana dört adet feromon tuzağı yerleştirildiğini belirten Manyas Tarım ve Orman İlçe müdürü Hakan Kaplan, feromon tuzaklarını koymaktaki maksadın, domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı üreticiyi uyararak zirai mücadele başlatmasını sağlamak olduğunu belirtti. Haftada bir feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri kontrol edildiğini ve yenilenme işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Bitkisel üretimi arttırmak ve kaliteli ürünü tüketiciyle buluşturmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı sürekli kontrollerin yapıldığı domateste özellikle üreticinin korkulu rüyası olan yeşil kurt ve domates güvesine karşı ciddi anlamda kontrollerin yapıldığı belirtildi. Feromon tuzaklarının da bu nokta da büyük öneme sahip olduğu, tuzaklar sayesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarının erken tespit edilebildiği ve bu zararlıların çoğalmaya başladığı andan itibaren domates üreticisinin zirai mücadele yapması için uyarıldığı vurgulandı.

Feromon tuzaklarının domates tarlalarının belirli bölgelerine bir kazık üzerine yerleştirildiği açıklandı. Feromon tuzaklarında domates güvesini cezbeden bir materyal bulunduğu ve kendisine çektiği açıklandı. Manyas'ta bu yıl 3 bin dekarı aşkın domates ekiminin yapıldığı belirtildi.