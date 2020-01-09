İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları’nda donmak üzere olan 5’i yavru 8 köpeği kurtardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları'nda donmak üzere olan 5'i yavru 8 köpeği kurtardı.


Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı doğal yaşama alanında bulunan hayvanları da etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ile Darıdere Tabiat Parkı'nda hareket etti. 12 kişilik ekip ve üç kepçe ile kapalı olan yollar açılırken, 5 yavru olmak üzere 8 köpek donmak üzereyken bulundu. Kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı. Ekipler ayrıca, doğada yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli bölgelere mama ve yem bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.