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Dönüş yolunda denetimler sıklaştırıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sürücülere daha dikkatli ve kurallara uygun seyir yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tatil beldelerinden dönüş yolunda denetimler bu akşam itibariyle sıklaştırıldı.


Edremit ilçesi Narlı Mahallesi Mıhlı Kontrol noktasını denetleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak dönüş yoluna geçmeye başlayan vatandaşların bayramını kutladı ve uyarılarda bulundu. Mıhlı Kontrol Noktasındaki denetlemeye Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da katıldı. Polis ve jandarma ekipleri yoğunlaşan trafik ile birlikte denetimlerini sıklaştırarak sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu. Ayrıca sürücülere daha dikkatli ve kurallara uygun seyir yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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