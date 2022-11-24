Dron ile çekilen gün batımı hayran bıraktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dron ile çekilen gün batımı görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Balıkesir'de 2 günlük yoğun yağış sonrası gün batımı güzelliği ile kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar gün sonunda güneş batarken güneşli havadan nasibini aldı. Sabahtan başlayan yağmur öğlen de etkisini sürdürmeye devam ederken gün sonunda yerini güneşe bıraktı. Balıkesir-Bigadiç yolunda ise gün batımında kartpostallık görüntüler dron ile havadan görüntülendi.