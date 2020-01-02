DSİ'den açıklama: Balıkesir'de toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2019 yılında Balıkesir'de 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir denilen açıklamanın devamında, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır".

Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır denilen açıklamanın devamında, "Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" denildi.

Genel Müdür Aydın, "2019 Yılında Balıkesir'de 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı"

2019 yılında Balıkesir'de 39 bin 480 dekar alanın toplulaştırıldığını belirten Genel Müdür Aydın, 2019 yılında Balıkesir ilinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Genel Müdür Aydın, "Balıkesir ilimizde 2019 yılında 3 adet projede toplam 129 bin 690 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 39 bin 480 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir" dedi.