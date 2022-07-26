DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'den çarpıcı açıklamalar

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde partisinin ilçe teşkilatında yaptığı basın toplantısında Millet İttifakı'na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DSP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen basın toplantısında; DSP Balıkesir İl Başkanı Hasan Atmaca, DSP Ayvalık İlçe Başkanı Selahattin Demir, DSP Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Olcay Özmen, DSP eski İlçe Başkanı Özkan Yazıcılar ile Bülent Ecevit'in eski koruma polisi ve parti üyesi Öznur Takuş hazır bulundu.

“Türkiye'de iki tane sağ ittifak var”

Toplantıda konuşan DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'i eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözünün doğru olduğuna işaret ederek, “Kesinlikle haklı. O veto hakkı olan ülkelerin dünyanın geri kalanını önemsemeyip, kendi iradelerini kullanmasına karşı çıkıyor. Hem de çok haklı. Ama buna karşılık şöyle bir çelişki içinde, Türkiye'ye geliyor ve ‘Türkiye tek adamla yönetilebilir' diyor. Bu da bir çelişki. Tabi bunu eleştirenler de Millet İttifakı. Bana göre de Türkiye tek bir adamla yönetilemez. Ama Millet İttifakı'nın içine bakıyorum; 6 parti sanki Türkiye'ye yetiyor mu? Türkiye 1'den büyük de, 6'dan küçük mü? Bana göre bu durum da başka bir çelişki. Tabi Türkiye'de sanki sağ ve sol ittifak varmış gibi bir tablo gösteriliyor. Hayır, Türkiye'de sağ veya sol ittifak yok. İki tane sağ ittifak var. Açıkça; BBP, MHP, AK Parti sağ ittifak olduklarını deklare ediyorlar. Ama Millet İttifakı'na bakıyorsunuz; CHP dışındaki bütün partiler sağ parti olduklarını ifade ediyorlar. Ama Millet İttifakı, ‘Ben sağ ittifakıyım' demiyor. Ama sağ ittifakı. Bu da başka bir çelişki Dünya 5'ten büyükse, Türkiye 6'dan da büyük. Millet İttifakı'nı böyle genişletmediğiniz sürece sizin halk nezdinde inandırıcı olabilmeniz mümkün değil” dedi.

“Bu rehavet kalıcı olduğu takdirde Millet İttifakı'na kaybettirebilir”

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle sanki ilk seçimde iktidar değişikliği olacakmışçasına "Hükümet kesin değişiyor" şeklindeki algının Millet İttifakı'nda büyük bir rehavet oluşturduğunu savunan Onur İste, “Evet doğru şu anda hükümet zor bir pozisyonda. Ekonomi berbat durumda ve yıllardır yanlış yapılan dış politikaların neticelerini yeni yeni anlamaya başladık. Mesela 5 yıl önce yaptığımız o kötü politika sonucunda şu anda etrafı Suriyeli doldurduk. Ne onları Türk yapabildik, ne de biz Suriyeli olduk. Hal böyleyken, iyi bir muhalefetin anlamı olabilir. Bir şeyler yapabilir ama bu kadar kendilerine aşırı güvenmeleri, ‘Nasıl olsa seçimi kazanıyoruz' demeleri korkarım ki hükümete güç kazandırıyor. Bu rehavet kalıcı olduğu takdirde Millet İttifakı'na kaybettirebilir” ifadelerini kullandı.

“Dördüncü bir ittifak kurulabilir”

"DSP olarak Millet İttifakı'nın içinde olmak ister miydiniz?" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, “Her ittifakın temel ve kurucu partileri var. Cumhur İttifakı'nın kurucuları AK Parti ve MHP'dir. Millet İttifakı'nın kurucu partileri ise CHP ile İYİ Parti'dir. Onlardan herhangi bir davet gelmediği sürece bizim başkasının kapısını çalmamız mümkün değil. Ama bizim dış politikadaki söylemlerimiz, parlamenter rejim söylemlerimizi dikkate alıp, almamak tamamen kendilerinin bileceği iştir. Şunu da söylemek isterim ki; Türkiye 1'den yani Tayyip Bey'den büyük olduğu gibi Millet İttifakı'ndan da büyüktür. Millet İttifakı'nın genişleme konusundaki bu muhafazakar tavrı, bu ittifakın içine sol parti almamak gibi muhafazakar tavrı devam ederse, elbette ki; vatansever, milliyetçi ve sol partiler bir dördüncü ittifakı kuracaklardır. Bu konuda isteyerek yapılacak bir şeyden bahsetmiyorum. Bu durum potansiyel bir siyasetin neticesidir” dedi.

“CHP'den bize herhangi bir işbirliği teklifi gelmiyor”

Normal koşullarda Cumhur İttifakı ile DSP'nin kuruluş felsefesi ile söylemlerinin uyuştuğunu düşünmediğini kaydeden Onur İste, “Bu yüzden de Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler bize böyle bir teklifle gelmez. Bu parti Bülent Ecevit'in çizgisinden şaşmadığı için tüm parasızlığa ve insan kaynakları yoksunluğuna rağmen halen daha var. Biz eğer Bülent Ecevit'in çizgisinden biraz sapsaydık, kapanırdık ve bir başka siyasi parti de güç üzerinden siyaset yapmaya devam ederdi. CHP'den bize herhangi bir işbirliği teklifi gelmiyor. Aslında bu konu DSP ya da CHP meselesi değil, bir vatansever ve partiler dışında söylüyorum bunu; böyle bir teklife bize gelinmiş olsaydı, biz bu vatana sinerji ile çok şey katabilirdik. Ama anladığım kadarıyla bu sinerjiyle çok şey katabilirdik. Ama bu sinerjiyi katmak konusundaki heves, bizde olduğu kadar diğer tarafta yok” diye konuştu.

“DSP'nin hedefi Atatürkçülüğü TBMM'ye taşıyabilmektir”

DSP'nin önümüzdeki seçimlerde mutlaka parlamentoya girebilmeyi hedeflediğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, “Parlamentoya girip, biraz önce bahsettiğim fikirleri, Türkiye sathı mahallinde anlatmak istiyoruz. Tekrar Atatürkçülüğün ön plana çıkmasını istiyoruz. Özellikle anket şirketlerinin yaptıkları bazı çalışmalar var. İnsanlara ‘Kendinizi nasıl tanımlarsınız?' diye soruyorlar. Bu sorulara verilen cevapların yüzde 33'ü kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyor. Yüzde 27'si kendisini milliyetçi olarak nitelendiriyor, yüzde 24'ü muhafazakâr olduğunu belirtiyor ve diğer eğilimler ise sonradan geliyor. Yani bakıldığında ülkemizde insanların büyük bir çoğunluğu kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyor. Biz tabanda bu kadar çok Atatürkçü görürken, bunu tavanda göremiyoruz. DSP'nin de hedefi bu Atatürkçülüğü TBMM'ye taşıyabilmek. Gerçekten Atatürkçü bir parti olabilmek. Amacımız bu. Hangi ittifaktan olacağımızı soracak olursanız; mevcut ittifaklar içerisinde parlamenter sistemi savunan partilerin arasında olacağımız kesin. Ama laiklikten ve üniter devlet yapısından taviz veren herhangi bir ittifak yapısının içinde olmayacağımız da kesin. Eğer, ‘mevcut sistem içerisinde laikliği hiçbir parti yeterince savunuyor' diyorsanız, DSP o halde şunu yapacaktır; ya 4. ittifak kurulur; Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi ve solcu bir ittifak olur bu” ifadelerini kullandı.

“Millet İttifakı'nın adayı Atatürkçü olmalı”

Bir soru üzerine; HDP'nin bir gün; Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi bir parti çizgisine girmesi halinde kendileriyle ittifak kurabileceğini kaydeden Onur İste, 6'lı masanın adayı konusunda da, “Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun Atatürkçü olmak zorunda. Kazanabilecek bir aday olmak zorunda. Bir adayın kazanacak aday olması çok önemli ama ‘Tayyip Bey gitsin de, kim gelirse gelsin' şeklinde bir düşünce şekli asla doğru değildir. Dediğim gibi Millet İttifakı'nın adayı; mutlaka Atatürkçü olmalı, Türkiye Devleti'nin milletiyle birlikte bölünmez bir bütün olduğunu tescil eden bir Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Tabi en önemlisi de laiklik konusunda asla taviz vermemeli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir mitinginde ‘Bizim kırmızı çizgilerimiz bayrak ve vatandır' dedi. Katılıyorum çok doğru bir çizgi ama ek olarak bayrak ve vatan, laiklik olmadığı zaman çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü aynı şeyi siyasal İslamcılar da pek ala söylüyorlar. Ama laiklik olmadığı zaman devletin temelinde dinamit olmuş oluyor. Dolayısıyla bu hassasiyetleri gözetebilecek devlet kimliği olan hem de idealizmi olan bir adayın olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

“Türkiye'de Atatürk'ün gerçek partisi DSP'dir”

Türkiye'de Atatürk'ün bir partisi var ise, o partinin kesinlikle DSP olduğunu ileri süren Onur İste, “Eğer 1992'de kurulan CHP'nin Atatürk'ün partisi olduğunu ya da salt onun partisi olduğuna inansaydık, bizim DSP'yi sürdürmemizin bir anlamı kalmazdı. Bülent Ecevit'in davası ve iddiası odur ki; ‘Artık hiçbir parti Atatürk'ün partisi değildir. Biz Atatürk'ün partisini kuruyoruz' dedi. Biz de onun yolcuları olarak devam ediyoruz. Ama 'CHP'nin içinde Atatürkçüler yok' diyemem. Tabiî ki Atatürkçüler var. Çok ciddi vatanseverler var. Çok düzgün insanlar var. Ama şu anki CHP'nin misyonu ile Atatürk'ün misyonunun tamamen kesiştiği anlamına gelmiyor. Bu anlamda Atatürk'ün misyonuyla kesişen tek parti DSP'dir” diye konuştu.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'ye partisinin Balıkesir İl Başkanı Hasan Atmaca tarafından halıya dokunmuş bir Atatürk portresinin hediye edilmesiyle basın toplantısı sona erdi.