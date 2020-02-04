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DSP İlçe Başkanı Atmaca'dan 'ekmek' açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Atmaca, ilçede 190 gram ekmeğin 1.

50 TL'ye satışmasını eleştirdi.


Yazılı açıklama yapan DSP Ayvalık İlçe Başkanı Atmaca, “Şuan ekmek 190 gram olarak ve 1.50 TL'ye satılmaktadır. Oysa çevre ilçelere bakıldığında gramajı daha yüksek olan ekmeklerinde aynı fiyata satıldığı net olarak gözlenmektedir” dedi. "Balıkesir'de, Edremit'te ve Burhaniye'de ekmek 1 TL olarak satılmaktadır" diye devam eden Atmaca, "Ayvalık'taki ekmek fiyatlarının hem gramaj olarak düşük, hem de fiyat olarak pahalı satışa sunulması konusuna Belediye Başkanımız müdahale etmeli ve bir çözüm bulunması yönünde hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'den çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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