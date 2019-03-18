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DSP lideri Önder Aksakal'dan vefa örneği

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma’da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık’a geldi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma'da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık'a geldi. Aksakal, gazeteci Ömür Bir'i de ziyaret etti.


Manisa'daki seçim çalışmalarının ardından Edremit'e giderken, beraberinde bulunan DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kamber ile Ayvalık'a geçen DSP Lideri Aksakal, duayen gazeteci Ömür Bir'e de kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi.


DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber'in kadim dostu olan gazeteci Ömür Bir ile birkaç dakikalığına da olsa sohbet etme imkanı bulan Önder Aksakal, daha sonra muhabirimize yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde sandıktan DSP'li adayların çıkacağını söyledi.


Türkiye'nin dört bir yanında DSP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in dürüstlüğünü şiar edinen adaylarla seçime girdiklerini kaydeden Önder Aksakal, Türkiye'de medyanın adil davranmadığını ve bu yüzden de seslerini duyurabilmekte zorlandıklarını ifade etti.

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