İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duayen boksörler Balıkesir'de buluştu

Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonası sonrasında duayen boksörlerde ringe çıktı.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonası sonrasında duayen boksörlerde ringe çıktı.


Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonasını izlemek için Balıkesir'e davet edilen duayen boksörler, şampiyona sonrası ringe çıkarak, hasret giderdiler.


Türkiye Boks Federasyonunun son üç yıldır uyguladığı çalışma ile sayısız madalyalar kazanmış, sporcular yetiştirmiş boksun duayen isimleri Balıkesir'de ki bu etkinlikte de buluşma fırsatı buldular. 100'e yakın boks hocası, şampiyona haftasında tanışarak tecrübelerini paylaştılar. Buluşma etkinliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu “Boks sporuna emek vermiş, yurt içi ve yurt dışında başarılar elde etmiş, İstiklal Marşını çaldırmış, bazen galip gelmiş, bazen mağlup olmuş ama sonuçta Türkiye ve Türk boksu için ter akıtmış, bu işe emek vermiş tüm sporcuları ağırlamaktan onur duyduk” dedi.


Final programında; Balıkesir'de boks sporuna hizmet etmiş ve Balıkesir'in yetiştirdiği boksun duayen isimlerinden Birol Fıçı ve Gürol Fıçı kardeşlere de teşekkür edildi. Bugünün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.