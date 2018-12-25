Duayen boksörler Balıkesir'de buluştu

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonası sonrasında duayen boksörlerde ringe çıktı.

Türkiye Büyük Erkekler Boks Şampiyonasını izlemek için Balıkesir'e davet edilen duayen boksörler, şampiyona sonrası ringe çıkarak, hasret giderdiler.

Türkiye Boks Federasyonunun son üç yıldır uyguladığı çalışma ile sayısız madalyalar kazanmış, sporcular yetiştirmiş boksun duayen isimleri Balıkesir'de ki bu etkinlikte de buluşma fırsatı buldular. 100'e yakın boks hocası, şampiyona haftasında tanışarak tecrübelerini paylaştılar. Buluşma etkinliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu “Boks sporuna emek vermiş, yurt içi ve yurt dışında başarılar elde etmiş, İstiklal Marşını çaldırmış, bazen galip gelmiş, bazen mağlup olmuş ama sonuçta Türkiye ve Türk boksu için ter akıtmış, bu işe emek vermiş tüm sporcuları ağırlamaktan onur duyduk” dedi.

Final programında; Balıkesir'de boks sporuna hizmet etmiş ve Balıkesir'in yetiştirdiği boksun duayen isimlerinden Birol Fıçı ve Gürol Fıçı kardeşlere de teşekkür edildi. Bugünün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.